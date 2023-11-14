Ученые объяснили, чем обернется рост температур в Арктике

Новое исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) показало, что более быстрое потепление в Арктике приведет к росту глобальной температуры на два градуса на восемь лет раньше, чем это могло бы произойти. Об этом сообщает Mirage News.

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По оценке ученых, Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее, чем остальные регионы мира.

Исследовательская группа UCL составила альтернативные прогнозы изменения климата, в которых в Арктике не происходит быстрого потепления. Затем ученые сравнили температуры в этом гипотетическом мире с температурами в моделях реального мира и изучили время, за которое будут преодолены критические пороговые значения роста температуры в 1,5 и два градуса.

Исследователи пришли к выводу, что в моделях без быстрого арктического потепления пороговые значения были преодолены на пять и восемь лет позже, чем их «реальные» прогнозируемые даты — 2031 и 2051 годы.

Также ученые обнаружили, что непропорционально быстрое потепление в Арктике добавило «непропорциональную неопределенность» к прогнозам.

В исследовании отмечается, что быстрое потепление в Арктике имеет глобальные последствия, которые не были учтены в этой работе, включая повышение уровня моря и таяние вечной мерзлоты, приводящее к выбросу большего количества углерода в воздух.

Ранее красноярские ученые провели исследование реакции арктической почвы на потепление и выяснили, что с ростом температуры земли на два градуса скорость выбросов углекислого газа увеличивается в два раза.