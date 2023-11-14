В Китае заработал интернет-кабель со скоростью 1,2 терабита в секунду

Эксплуатация оптоволоконного интернет-кабеля с высочайшей в мире скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду началась в Китае. Как сообщила газета South China Morning Post, этот рекордный показатель скорости в мире эквивалентен передаче 150 кинофильмов в формате HD всего за одну секунду.

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Кабель длиной более 3 тыс. км соединил Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Он был подключен к сети в июле и после завершения всех испытаний официально приступил к эксплуатации. Проект стал результатом сотрудничества одного из ведущих вузов Китая - Университета Цинхуа, оператора мобильной связи China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation.

Достигнутая скорость передачи данных до десяти раз превышает ближайшие по этому показателю аналогичные проекты в США. Кроме того, Китай смог на два года опередить прогнозы экспертов, которые заявляли, что передача данных со скоростью выше терабита в секунду станет возможной не ранее 2025 года.