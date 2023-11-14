Компания OpenAI ищет допинвестиции для создания «суперинтеллекта»

FT: разработчики ChatGPT хотят привлечь финансирование для создания "суперинтеллекта"
Глава американской компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, Сэм Альтман рассчитывает на привлечение дополнительных инвестиций от Microsoft для разработки универсального искусственного интеллекта. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT).
Альтман подчеркнул необходимость привлечения средств для разработки более сложных моделей ИИ, которые обучаются на основе анализа больших объемов данных.
"Впереди длинный путь и много работы по созданию вычислительного потенциала, прежде чем появится универсальный ИИ, - отметил глава OpenAI. - Расходы на обучение [ИИ] просто огромные".
Компания OpenAI также работает над GPT-5, следующим поколением своей модели искусственного интеллекта, но пока не готова обнародовать возможные сроки ее выпуска.
В этом году компания Microsoft уже вложила $10 млрд в OpenAI в соответствии с долгосрочным соглашением, оценив компанию из Сан-Франциско в $29 млрд.