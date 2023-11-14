Apple по ошибке доставила клиенту 60 коробок с iPhone 15 Pro Max

Пользователь TikTok под ником @legends_gio стал заказал четыре iPhone 15 Pro Max, но получил 60 смартфонов на сумму $96 тыс. (около 8,8 млн руб.) из-за ошибки Apple. Компания признала свою ошибку и попросила блогера вернуть лишние устройства, сообщает портал Phone Arena.

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По словам @legends_gio, он купил четыре смартфона на сайте Apple: три с памятью объемом 256 ГБ для своих коллег и один на 1 ТБ для себя. Когда блогер получил свой заказ, он обнаружил, что вместо четырех iPhone в посылке было шестьдесят, причем все в конфигурации с 1 ТБ памяти.

Согласно американским законам, клиент имеет право оставить товар, который получил по ошибке продавца. Однако Apple могла бы удаленно заблокировать смартфоны, особенно после того, как об этой истории рассказали в СМИ.