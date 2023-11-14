Samsung выпустила миниатюрный внешний SSD на 8 ТБ

Samsung анонсировала свой портативный твердотельный накопитель под названием Samsung T5 Evo ёмкостью 8 ТБ. Также будут доступны варианты ёмкостью 2 ТБ и 4 ТБ.

Особенности

Samsung T5 Evo заключён в ударопрочный корпус прямоугольной формы, который заметно отличается от плоского дизайна, используемого конкурентами. Скорость чтения и записи накопителя составляет всего 460 МБ/с. Именно такой скорости достигал портативный твердотельный накопитель на базе SATA около пяти лет назад.