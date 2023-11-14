Samsung выпустила миниатюрный внешний SSD на 8 ТБ
Samsung анонсировала свой портативный твердотельный накопитель под названием Samsung T5 Evo ёмкостью 8 ТБ. Также будут доступны варианты ёмкостью 2 ТБ и 4 ТБ.
Особенности
Samsung T5 Evo заключён в ударопрочный корпус прямоугольной формы, который заметно отличается от плоского дизайна, используемого конкурентами. Скорость чтения и записи накопителя составляет всего 460 МБ/с. Именно такой скорости достигал портативный твердотельный накопитель на базе SATA около пяти лет назад.
Также стоит отметить поддержку 256-битного аппаратного шифрования, наличие порта USB 3.2 Gen 1 Type-C и заводской гарантии в течение трёх лет. Габариты: 9,3×4×1,7 см, вес – около 100 грамм.
Доступность, цена
Продажи Samsung T5 Evo 8 ТБ в США стартуют с 20 ноября. Стоимость накопителя составляет $649.