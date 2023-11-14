На Камчатке нашли стоянку людей эпохи неолита

Стоянку древних людей эпохи неолита обнаружили археологи на Камчатке. Новый объект археологического наследия «Поселение Хайкова-1» выявили при проведении историко-культурной экспертизы земельного участка на территории Елизовского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Памятник обнаружен отрядом Научно-производственного центра историко-культурной экспертизы Владивостока», – говорится в сообщении.

Археологи нашли отщепы из разных видов камней, включая обсидиан, концевые скребки, наконечники и орудия труда, а также фрагмент керамической чаши с зеленой и коричневой глазурью.

Изделия находились на глубине от полуметра до метра. Археологический объект официально включили в перечень объектов культурного наследия региона.

Ранее на территории Елизовского района Камчатки выявили более 190 археологических памятников. Они относятся к разным эпохам. Всего на Камчатке известно более 700 археологических объектов, возраст самого древнего из них оценивается в 13 тысяч лет.