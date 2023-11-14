Чем опасно для здоровья ношение наушников

В наших ушах много влаги, жира и омертвевших клеток кожи. Это делает их отличной средой для распространения бактерий. К сожалению, наушники могут только усугубить ситуацию.

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В ходе одного исследования 2008 года (Университет Манипал в Индии) учёные обнаружили, что частое использование наушников увеличивает количество бактерий в ушах. В основном - различных штаммов стафилококка (распространённая кожная бактерия).

Ещё раньше, в 1992 году, специалисты из Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде узнали, что в наушниках-вкладышах, используемых авиакомпаниями, появляется в 11 раз больше бактерий спустя всего один час их ношения. Причём эти наушники были стерилизованы перед использованием. Скорее всего, такое быстрое увеличение количества бактерий связано с тем, что большая часть этих бактерий уже присутствовала в глубоких слоях кожи и сальных железах, перерабатывающих ушную серу.

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Также нет никаких доказательств, что эти бактерии всё-таки могут навредить здоровью. В ходе исследования 2002 года не было обнаружено связи между использованием наушников и ушными инфекциями. Правда, в некоторых научных работах говорится, что постоянное вставление и извлечение наушников или беруш может повысить вероятность появления ссадин на коже. Из-за этих ссадин вредные бактерии могут проникнуть в организм и вызвать инфекции. Однако убедительных доказательств этого пока нет.