Google в России оштрафовали на 15 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей в РФ.

Об этом ТАСС сообщили в судебном участке № 422, где было принято это решение.

"Суд признал виновной компанию Google по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации) и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 млн рублей", - сказали в суде.