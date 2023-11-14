Купленный на официальном сайте Apple iPhone оказался фейковым
Британский пользователь Reddit под ником theEdmard получил поделку на Android при покупке оригинального iPhone 15 Pro Max на официальном сайте Apple. Об этом сообщает портал Android Authority.
По словам theEdmard, он заказал iPhone 15 Pro Max через сайт Apple и получил посылку от курьерской службы DPD. На первый взгляд, все выглядело нормально: транспортировочная коробка и упаковка iPhone 15 Pro Max не имели признаков вскрытия или повреждения.
Однако, когда он открыл коробку iPhone 15 Pro Max, он увидел, что в ней лежит не оригинальный смартфон, а дешевая копия. Различия были очевидны: у подделки были толстые рамки, IPS-экран вместо OLED, а на дисплее была наклеена пленка от старой модели iPhone с «челкой».
Кроме того, подделка работала на операционной системе Android, которая пыталась имитировать интерфейс iOS. По словам theEdmard, это было сделано очень плохо, так как система выдавала много ошибок, а некоторые приложения вообще не работали. На то, что это поделка, указывали и предустановленные сервисы, такие как TikTok, YouTube и другие.
В комментариях к публикации на форуме Reddit пользователи предположили, что подмена произошла на этапе доставки.
Британец обратился в службу поддержки Apple, где ему пообещали разобраться в ситуации и связаться с ним позже.