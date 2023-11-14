WhatsApp запускает голосовые чаты для больших групп

В WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) появится новая функция групповых конференций. Об этом пишет посвященный мессенджеру сайт WABetaInfo.

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Суть обновления, которое будет доступно каждому и на iOS, и на Android, в инициации групповых звонков бесшумно, не мешая остальным.

Присоединиться к конференции можно будет с помощью всплывающего окна в чате. Также пользователи мессенджера смогут завершить разговор и написать сообщение, не покидая чат.

Ранее в пресс-службе WhatsApp пояснили, что с 24 октября поддерживается только ОС Android версии 5.0 и выше. Вместе с тем, для владельцев iPhone условия останутся прежними, приложение стабильно работает на iOS 12 и последующих.