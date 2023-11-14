WhatsApp запускает голосовые чаты для больших групп
В WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) появится новая функция групповых конференций. Об этом пишет посвященный мессенджеру сайт WABetaInfo.
Суть обновления, которое будет доступно каждому и на iOS, и на Android, в инициации групповых звонков бесшумно, не мешая остальным.
Присоединиться к конференции можно будет с помощью всплывающего окна в чате. Также пользователи мессенджера смогут завершить разговор и написать сообщение, не покидая чат.
Ранее в пресс-службе WhatsApp пояснили, что с 24 октября поддерживается только ОС Android версии 5.0 и выше. Вместе с тем, для владельцев iPhone условия останутся прежними, приложение стабильно работает на iOS 12 и последующих.
При этом в «Лаборатории Касперского» зафиксировали шпионский мод для WhatsApp на Android, который распространяется через Telegram-каналы на арабском и азербайджанском языках.