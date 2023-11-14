Honor представила очень легкий смартфон со 108-мегапиксельной камерой

Honor представил новую модель — Honor X50i+. Она выделяется своей легкостью и мощной камерой.

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Новинка обладает 108-мегапиксельным основным сенсором, что делает смартфон одним из самых продвинутых устройств на рынке.

Honor X50i+ построен вокруг 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 90 Гц.

В овальном вырезе экрана расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон работает на чипсете Dimensity 6080 от Mediatek, сопровождаемом 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Устройство поставляется с предустановленной операционной системой MagicOS 7.2 на базе Android 13.

GSMArena

Дизайн камеры выглядит необычно с его сплюснутым круглым элементом, но основная камера на 108 Мп с апертурой f/1.75 и 2-мегапиксельный датчик глубины не оставляют сомнений в качестве снимков.

Смартфон имеет толщину всего 6,78 мм и весит 166 грамм, что делает его одним из самых легких смартфонов, выпущенных в 2023 году.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, а поддерживаемая мощность зарядки — 33 Вт.