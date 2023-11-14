В центре Млечного Пути зафиксировали пульсацию

Астрофизики из Национального автономного университета Мексики зафиксировали в центре Млечного Пути явление, похожее на пульсацию. Каждые 76 минут поток гамма-излучения от сверхмассивной черной дыры Стрелец А* колеблется. Это может указывать на присутствие неизвестного объекта, вращающегося вокруг дыры.

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Сами черные дыры не испускают никакого излучения, которое можно обнаружить. Но пространство вокруг них доступно для наблюдений. Из области Стрельца А* исходит свет на множестве длин волн, и сила этого света значительно меняется с течением времени. Авторы нового исследования смогли выявить некоторые закономерности.

Ученые проанализировали данные космического гамма-телескопа «Ферми» за период с июня по декабрь 2022 года. Результаты показали, что каждые 76,32 минуты Стрелец А* испускает вспышку гамма-излучения, самого энергичного во Вселенной. Похожая периодичность наблюдалась у радио- и рентгеновских вспышек.

Расчеты показали, что причиной вспышек может быть сгусток горячего газа, удерживаемый мощным магнитным полем. Он вращается вокруг черной дыры на расстоянии, сопоставимом с расстоянием между Солнцем и Меркурием. При этом полный оборот занимает от 70 до 80 минут, а скорость газа достигает 30% от скорости света, сообщает arXiv.

«Дальнейшие наблюдения на нескольких длинах волн могли бы помочь пролить больше света на темное и таинственное сердце нашего Млечного Пути», – отметили авторы научной работы.