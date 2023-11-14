Российские ученые открыли новые свойства жидких кристаллов

Сотрудниками БФУ выявлены прежде неизвестные свойства нано- и микроразмерных жидких кристаллов (ЖК). Эти данные предоставят возможность разработать новое семейство сверхминиатюрных электрооптических датчиков и ряд мощных медицинских анализаторов, передает Journal of Molecular Liquids.

ЖК – особое состояние вещества, в котором оно обладает и текучестью, и кристаллоподобными структурными свойствами одновременно.

Ученые сообщили, что оптические и другие экспериментальные способы изучения ЖК-структур сегодня фактически нереализуемы.

“Мы сфокусировались на всестороннем численном моделировании, выяснили и подтвердили ряд ранее неизвестных эффектов, которые касаются влияния стенок каналов и других факторов на текучесть и связанные с нею электрооптические свойства ЖК”, – рассказали специалисты.

По их словам, возможность мгновенного переключения электрооптических характеристик одной и той же ЖК-системы делает эти материалы идеальными элементами для создания новых биомедицинских устройств. Они отметили, что это могут быть как мобильные домашние приборы для быстрого анализа клеток, тканей и биожидкостей, так и сильные лабораторные инструменты.