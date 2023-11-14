Kaspersky создал первую в России систему классификации дронов

«Лаборатория Касперского» создала первую в России систему классификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по типам опасности. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone Владимир Клешнин объяснил, что инциденты с дронами «стали головной болью», например для объектов инфраструктуры, таких как аэропорты, промышленные предприятия. Он добавил, что основной причиной создания рейтинга послужило непонимание заказчиков, что именно поможет им эффективнее защититься от беспилотников.

В эту систему вошли четыре уровня угроз: умеренный, средний, высокий и критический.

К умеренному уровню относятся угрозы от обычных дронов из магазина электроники. На них заводская прошивка, используется обычный, не усиленный режим радиосвязи.

К среднему уровню угрозы отнесли дроны, которые также можно купить в магазинах бытовой электроники, но у них более высокий уровень помехозащищенности. От этого сложнее предотвратить возможную угрозу.

К высокому уровню опасности отнесли беспилотники с аппаратно-усиленными передатчиками. Они еще более помехозащищенные, но часто такой дрон легче отследить по геолокации из-за сильного излучения, отметили специалисты.

К последнему, критическому уровню угрозы разработчики системы отнесли беспилотники самолетного типа. Такие дроны летают без использования радиоканала управления по заранее запрограммированным координатам.