Студент расшифровал слово в древнем свитке с помощью ИИ

Студент-бакалавр из Университета Небраски-Линкольн, стажирующийся в компании SpaceX, использовал видеокарту NVIDIA GTX 1070 и ИИ для расшифровки слова в одном из древних свитков Геркуланума.

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Это открытие принесло ему приз в размере $40 000.

Геркуланум, погребенный под пеплом в результате извержения Везувия, известен своими свитками, которые долгое время оставались загадкой для исследователей из-за трудностей с их расшифровкой.

Традиционно для чтения древних свитков без их разрушения используются рентгеновские лучи. Однако чернила в свитках Геркуланума на углеродной основе затрудняют их выделение на фоне обугленных страниц при обычном рентгене.

В 2019 году доктор Брент Силс и другие исследователи добились прорыва, дополнив рентгеновские сканы ускорителем частиц для сканирования двух свитков.

В этом году эти рентгеновские изображения были обработаны с помощью модели машинного обучения, чтобы сделать чернила более различимыми.

В рамках «Везувийского вызова», предлагающего призы за четкое расшифровывание слов из двух свитков, Люк Фарритор использовал свою старую GTX 1070 для обучения ИИ-модели обнаруживать «шаблоны трещин», указывающие на местонахождение чернильных символов.