Samsung отказалась выпускать бюджетный складной смартфон

Samsung, лидер в области складных смартфонов, официально опровергла слухи о разработке доступной модели сгибающегося устройства.

Представитель компании подтвердил, что планов по созданию среднебюджетного складного телефона нет, и все распространяемые слухи являются безосновательными.

Смартфоны Samsung, такие как Galaxy Z Fold и Z Flip, известны своими инновационными функциями и высокой стоимостью.

Появление слухов о более доступной модели вызвало значительный интерес, поскольку это могло бы сделать складные устройства доступными широкому кругу потребителей.

Однако, судя по свежему заявлению, корейский бренд не намерен снижать ценовой порог своих складных устройств.