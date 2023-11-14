Спрос на iPhone 15 в России упал на 45%

По данным исследования онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, спрос на базовые iPhone 15 в России в октябре упал почти вполовину по сравнению с сентябрем, когда была презентована новинка, снизились и цены — в среднем на 8-13%. Об этом сообщает РИА Новости.

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В исследовании отмечается, что после презентации новой модели iPhone, которая состоялась в сентябре, интерес к ним постепенно падал. В октябре по сравнению с сентябрем онлайн-спрос на базовую модель iPhone 15 снизился на 45%, на iPhone 15 Pro — на 13%. На модель iPhone 15 Plus интерес вырос на 26%.

В публикации подчеркивается, что за последние две недели наблюдается снижение стоимости на новые модели смартфонов от Apple на 8-13% в зависимости от модели.