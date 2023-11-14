Эксперт рассказал, как изменятся смартфоны в ближайшие годы

Смартфоны с гибким экраном станут массовыми в ближайшие годы. Об этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в интервью радио Sputnik.

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"Рынок смартфонов – высококонкурентный, на сегодняшний день на нем достаточно большие производители диктуют моду с точки зрения того, что нам интересно", – сказал он.

По его данным, развитие смартфонов с гибкими экранами станет основным направлением развития рынка минимум на десять ближайших лет. Подобные аппараты становятся массовыми, стоимость же таких технологий постепенно уменьшается.

Еще одним важным направлением будет появление возможности подключения смартфона к клавиатуре и внешнему монитору. Это, считает Муртазин, станет причиной снижения спроса на ноутбуки и компьютеры. Смартфоны "сожрут" еще одну категорию товаров, но не для всех.

Отмечается, что лучше будет становиться качество комплектующих, а программное обеспечение (ПО) смартфонов – развиваться. Эксперт уточнил, что в аппаратах лучше станут экраны, звук, камеры, появятся новые "фишки", которые связаны с алгоритмами. Говоря о ПО, он назвал автоматический перевод с одного языка на другой прямо в наушниках, рост измерений показаний жизнедеятельности.

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