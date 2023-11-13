NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения

Эксперты уже заявили о том, что свежий процессор может открыть новую эру в развитии искусственного интеллекта, предоставляя столь необходимые мощные инструменты для исследований и разработок.

Отметим, что это значительный шаг вперед как для самой NVIDIA, так и для всей индустрии ИИ в целом. При этом в ближайшее время собственные аналоги могут представить как китайские производители, так и «западные» гиганты. В том числе такие как Apple, Intel и т.д.