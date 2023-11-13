Организаторы AI Journey опровергли визит Илона Маска на конференцию
Организаторы российской конференции AI Journey опровергли новости о визита американского миллиардера и владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска на мероприятие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета AI Journey.
При этом в пресс-службе добавили, что при желании со стороны Маска «они будут рады его видеть».
«Участие Илона Маска в конференции AI Journey-2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров», — рассказали в оргкомитете.
Конференция AI Journey пройдёт с 22 по 24 ноября. На ней будут подняты вопросы в области искусственного интеллекта, а также использования подобных технологий в России.
Ранее в СМИ появилась информация, что на конференцию прилетит Илон Маск.