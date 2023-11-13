Илон Маск выступит на международной конференции AI Journey

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск выступит на российской конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Об этом сообщают западные СМИ.

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«Илон Маск станет спикером на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023», — говорится в заметке главного редактора брюссельского портала EU Reporter Колина Стивенса.

В EU Reporter предполагают, что участие Маска в российской конференции может быть связано с недавним анонсом текстовой генеративной нейросети Grok от компании xAI. Она представляет собой чат-бота, который является потенциальным конкурентом ChatGPT.

Официально организаторы AI Journey 2023 не анонсировали участие Илона Маска в конференции. «Газета.Ru» направила в оргкомитет AI Journey запрос о подтверждении участия американского миллиардера в конференции. На момент публикации материала оргкомитет не ответил на запрос.

Ранее сообщалось, что основатель SpaceX и Tesla, а также глава X (Twitter) Илон Маск опубликовал примеры первых работ чат-бота Grok, который позиционируется как конкурент ChatGPT и других генеративных ИИ.