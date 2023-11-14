Представлены Vivo X100 и Vivo X100 Pro на базе MediaTek Dimensity 9300

На мероприятии в Китае компания Vivo анонсировала два флагманских смартфона Vivo X100 и Vivo X100 Pro. Новинки стали первыми устройствами, базирующимися на новейшем процессоре MediaTek Dimensity 9300.

© MobiDevices

Vivo X100

Видео дня

Vivo X100 оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800×1260 пикселей (452ppi), частотой обновления экрана 120 Гц и частотой регулировки ШИМ – 2160 Гц.

Максимальная яркость экрана достигает 3000 нит. Дактилоскопический сканер интегрирован под экран. Помимо чипсета MediaTek Dimensity 9300, смартфон поддерживает оперативную память стандарта LPDDR5T. В бенчмарке AnTuTu Vivo X100 набирал около 2250 баллов – больше, чем iQOO 12 или Xiaomi 14 на базе Snapdragon 8 Gen 3.

MobiDevices

На задней панели смартфона размещена тройная основная камера:

главный датчик Sony IMX920 на 50 Мп (f/1,57) с OIS;

сверхширокоугольный объектив Samsung JN1 на 50 Мп (f/2.0);

теле-объектив OmniVision OV64B на 64 Мп (f/2,57) с OIS и 3-кратным зумом.

Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп, f/2.0.

Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 120 Вт. Также стоит отметить наличие стерео-динамиков, USB 2.0 Type-С, поддержку NFC и защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Работает смартфон под управлением операционной системы OriginOS 4, основанной на Android 14. Размеры (чёрный, белый, синий): 164,05×75,19×8,49 мм, вес – 206 грамм. Размеры (оранжевый): 164,05×75,19×8,74 мм, вес – 202 грамма.

Vivo X100 Pro

Vivo X100 Pro обладает аналогичным дисплеем и процессором, что и стандартная модель. Но отличается датчиками основной камеры, аккумулятором и размерами.

Основная камера тройная:

главный датчик Sony IMX989 на 50 Мп 1/0,98", f/1.75, OIS, 8 линз (1 стекло + 7 пластик);

сверхширокоугольный объектив Samsung JN1 на 50 Мп, 1/2,76", f/2.0, фокусное расстояние 15 мм;

телефото-объектив на 50 Мп, 1/2", Zeiss APO, f/2.5, оптический зум 4,3х, OIS.

Кроме того, в Vivo X100 Pro установлен более ёмкий аккумулятор – 5400 мАч. Однако мощность зарядки ниже – 100 Вт (USB 3.2 Gen 1 Type-С). Размеры (черный, белый, синий): 164,05×75,28×8,91 мм, вес – 225 грамм. Размеры (оранжевый): 164,05×75,28×9,05 мм, вес – 221 грамм.

Цена

Стоимость Vivo X100 составляет:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $550;

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $590;

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $630;

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – $685;

16 ГБ ОЗУ (LPDDR5T) и 1 ТБ ПЗУ – $700.

Стоимость Vivo X100 Pro составляет: