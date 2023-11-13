Статуя воина майя в "змеином" шлеме найдена в Чичен-Ице

В Мексике сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении раскопок в одном из крупнейших городов майя Чичен-Ице обнаружили на удивление хорошо сохранившуюся скульптуру в виде головы воина.

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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте INAH. Раскопки проводились в городе Чичен-Ица, расположенном на территории полуострова Юкатан, в одноименном мексиканском штате. В свое время это был один из крупнейших мегаполисов цивилизации майя, имевший особое, культовое значение.

Найденная голова воина, вероятно, является частью куда более крупной скульптуры. Но и она заслуживает пристального внимания, прежде всего, из-за хорошей степени сохранности. Археологи нашли ее в подвальном помещении, где скульптура, вероятно, веками лежала среди строительного мусора. Воин изображен в типичном для культуры майя стиле.

Особенностью является то, что на голову воина надет так называемый "змеиный" шлем. На нем изображена змея с открытой пастью, которая охватывает лоб воина. Она же как бы удерживает роскошный головной убор из перьев. По оценкам ученых, первоначальная высота сохранившейся части скульптуры составляла около 33 сантиметров, ширина - около 28 сантиметров. И она почти целиком сохранила эти размеры, за исключением несколько обломанных элементов.