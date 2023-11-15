Более 230 гробниц периода Воюющих царств раскопали в Китае

Исследовательская миссия Института культурных реликвий и археологии Сяньяна при проведении изыскательских работ на территории провинции Шэньси раскопала целую "россыпь" древних гробниц.

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Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", раскопки проводились в рамках проекта по восстановлению заброшенного района в восточном пригороде Сяньяна. Всего было обнаружено 263 гробницы, начиная с позднего периода Воюющих царств и заканчивая династией Цин (1644-1911). Исследователи отмечают, что 237 из них относятся к позднему периоду Воюющих царств (475-221 гг. до н.э.).

В захоронениях было обнаружено множество различного погребального инвентаря, в основном это оказались традиционные керамические изделия. Но среди находок также имеются медные изделия и нефритовые украшения. Изучение артефактов позволило предположить, что место раскопок в древности служило крупным кладбищем для простых людей, которые жили здесь в конце периода Воюющих царств.

Интересно, что это далеко не первая подобная находка и даже не самая масштабная из них. В 1995 и 2022 годах археологи здесь же раскопали 805 гробниц, 95 процентов из которых также были датированы поздним периодом Воюющих царств. Правда, тогда раскопки проводились чуть севернее. Вероятно, в этом году археологам удалось найти южную часть крупного кладбища.