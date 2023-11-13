Специалисты по ремонту низко оценили новый ноутбук Apple

Специалисты по ремонту электроники из компании iFixit разобрали новый 14-дюймовый MacBook Pro c чипом М3 и остались недовольны его ремонтопригодностью. Подробнее свое недовольство iFixit выразила в видеообзоре.

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В первую очередь специалисты iFixit похвалили новинку Apple за простую схему разбора. Для вскрытия ноутбука достаточно ослабить несколько винтов. Дальше специалисту мастеру аккумулятор и трекпад, которые можно заменить без больших усилий.

Критике в iFixit подвергли распайку модуля оперативной памяти и SSD непосредственно на материнской плате. Такая схема делает невозможным замену модулей или расширение данных параметров компьютера.

В свою очередь различные интерфейсы вроде разъемов USB-С, зарядного гнезда MagSafe и сканера отпечатков пальцев Touch ID от материнской платы открепляются без проблем. Однако для каждой детали нужна верификация от Apple – в противном случае ОС будет выдавать ошибку.

К тому же многие виды ремонта требуют последующей настройки MacBook при помощи специального ПО от Apple. В противном случае устройство не сможет работать корректно. Данное ограничение действует даже для такого незначительно обслуживания, как замена шарнирного датчика или дисплея.