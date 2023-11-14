Apple разрешит устанавливать приложения не из App Store в 2024 году

Авторитетное издание Bloomberg выпустило большой материал, посвящённый планам Apple в 2024 году. По данным журналистов, в первой половине следующего года пользователи iPhone из стран Европейского союза смогут устанавливать приложения на свои смартфоны в обход App Store.

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Отмечается, что функция будет работать исключительно в европейских странах, а сама Apple будет тщательно следить за конфиденциальностью и безопасностью пользователей. Возможно, речь идёт в том числе о проверках подлинности программ, загруженных из сторонних источников.