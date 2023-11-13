Член экипажа Crew Dragon рассказала, что полетела в космос после шутки коллеги
Первый российский космонавт, совершивший полет на частном космическом корабле Crew Dragon, Анна Кикина, рассказала ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», что ее путь на орбиту начался с шутки коллеги.
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС) в марте 2023 года, о чем писали РИА Новости. По словам космонавта, время в невесомости пролетело быстро и интересно. Она заявила, что надеется полететь в космос снова.
Кикина вспомнила, что желание стать космонавтом «возникло молниеносно», но она была уверена в этом решении и прошла отбор.
«Первый в истории Российской Федерации открытый набор в космонавты был объявлен в 2012 году. Мне тогда было 27 лет, и я работала на радиостанции. Пришла на работу, и моя коллега мне в шутку сказала: «Может быть, хочешь в космос слетать?» Я ответила: «Конечно, вот заправляем ракету и завтра летим», — сказала собеседница «Авторадио».
Она добавила, что является единственной женщиной в отряде «Роскосмоса», но верит, что это изменится.
Ранее, как писала «Парламентская газета», Правительство одобрило проведение переговоров между Роскосмосом и NASA о подписании второго дополнения к договору о полетах интегрированных экипажей на российских и американских кораблях.