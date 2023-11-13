Член экипажа Crew Dragon рассказала, что полетела в космос после шутки коллеги

«Первый в истории Российской Федерации открытый набор в космонавты был объявлен в 2012 году. Мне тогда было 27 лет, и я работала на радиостанции. Пришла на работу, и моя коллега мне в шутку сказала: «Может быть, хочешь в космос слетать?» Я ответила: «Конечно, вот заправляем ракету и завтра летим», — сказала собеседница «Авторадио».