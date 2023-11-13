На вокзалах в России могут появиться роботы-носильщики

Компания Российские железные дороги задумалась о запуске на вокзалах роботов-носильщиков, которые смогут перевозить багаж весом до 30 килограммов, а стоимость такой услуги будет меньше, чем помощь традиционного носильщика. Об этом со ссылкой на материалы РЖД пишет РИА Новости.

В документах, с которыми знакомилось издание, предполагается, что управлять таким роботом-носильщиком и оплачивать его услуги пользователь сможет через смартфон. А само устройство «должно быть изготовлено из материалов, стойким к воздействию внешней среды в виде водопроводной воды температурой до 99 градусов под давлением», также ожидается, что такой работ будет в автономном режиме возвращаться на базу.

Протестировать новинку в РЖД намерены на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций. Для этих целей планируется приобрести 50 роботов-носильщиков.

В компании предполагают, что такие роботы позволят пассажиром быстрее и дешевле получить необходимую им услугу по перевозке, «когда привлечение носильщика является нецелесообразным, учитывая вес и объем багажа».

При этом в компании пока не смогли назвать сроки появления роботов-носильщиков на вокзалах.