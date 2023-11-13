Ученые назвали угрожающие человечеству эволюционные ловушки

Человечество может застрять в 14 различных эволюционных ловушках — от климатического кризиса до новых пандемий. Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовали в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

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Эволюционными ловушками называют изменение окружающей среды, при котором общепринятые полезные признаки в новых условиях становятся бесполезны или даже вредны. Например, многих насекомых привлекает свет, что полезно в природе, однако опасно в созданном человеком мире. В исследовании ученые использовали эту концепцию, чтобы выявить возможные сценарии вымирания человечества — их насчиталось 14.

Так, 12 ловушек находятся в развитом состоянии — человечеству будет нелегко выбраться из них. Кроме того, цивилизация продолжает углубляться в 10 ловушек из 14. При этом разные эволюционные сценарии вымирания имеют тенденцию усиливать друг друга: если общества застряли в одной, то скорее всего застрянут и в других.

Одной из актуальных ловушек стало упрощение сельскохозяйственных систем. Так, использование высокопродуктивных культур, вроде пшеницы, риса, кукурузы и сои, привело к резкому увеличению производимых калорий. Одновременно с этим продовольственная система стала зависимой от новых болезней и экстремальных погодных условий.

При этом наименее опасные тупики связаны с технологиями последних лет. К ним относятся автономия технологий вследствие развития искусственного интеллекта и роботов, а также потеря социального капитала из-за цифровизации.