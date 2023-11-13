Пять крупных астероидов приближаются к Земле

До конца 2023 года к Земле приблизятся пять астероидов, заявили астрономы. Также ожидается «прибытие» кометы.

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Астероид под названием 139622 (2001 QQ142) достигает от 0,3 до 1,5 км в диаметре. По размерам он сопоставим с мостом Золотые ворота в Сан-Франциско и крупнее, чем 97% всех известных астероидов. Объект пролетит мимо Земли 6 декабря на расстоянии 5,5 млн км. Его скорость составит 23 900 км/ч.

Астероид под названием 341843 (2008 EV5) достигает 0,4 км в диаметре, примерно как здание Капитолия США. Он приблизится к Земле 20 декабря на расстояние 6,3 млн км. Астероид будет двигаться со скоростью 19 200 км/ч.

Третий астероид 2019 CZ2 является очень маленьким по космическим меркам – от 21 до 98 метров. Его сближение с Землей ожидается 25 ноября на расстояние 1,1 млн км. Четвертый космический объект, 2020 YO3, по оценкам, обладает размером от 31 до 70 метров – примерно как Биг-Бен. Он совершает полный оборот вокруг Солнца за 1100 дней и подойдет к Земле 23 декабря на расстояние 1,3 млн км.

Пятый астероид 2013 VX4 размером от 44 до 99 метров приблизится к нашей планете 4 декабря. Он пролетит мимо Земли на расстоянии 1,2 млн км со скоростью 23 600 км/ч.