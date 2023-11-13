«Роскосмос» показал облик Российской орбитальной станции

«Коммерческий модуль может включать в себя каюты для размещения экипажа, панорамные иллюминаторы кругового обзора, зону кают-компании для отдыха космонавтов, зону приготовления и принятия пищи, а также рабочие места со средствами поддержки экипажа для длительных космических экспедиций», — добавляется в сообщении.