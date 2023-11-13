Россияне рассказали о главных страхах, связанных со смартфонами

Около трети россиян (36%) уверены, что смартфоны подслушивают их разговоры. Об этом «Газете.Ru» стало известно из опроса, который провела компания МТС (результаты имеются в распоряжении редакции).

Опрос также показал, что 32% верят в то, что их гаджет может превратиться в «кирпич» по причине блокировки смартфона со стороны производителя. Каждый шестой владелец смартфона (17%) старается не обсуждать ничего вблизи смартфона, опасаясь прослушки. Чуть больше четверти респондентов (27%) считают, что у мобильных телефонов есть вредное для здоровья излучение, поэтому их лучше не держать рядом постоянно и не носить в карманах.

В качестве меры по защите личных данных 39% пользователей отключают геолокацию. При этом больше половины опрошенных (51%) не боятся использовать функции разблокировки экрана по лицу или отпечатку пальца. Страх утечки не позволяет 40% пользователей хранить компрометирующие фотографии на смартфоне. Каждый девятый решается на создание такого рода контента только при отключенном доступе к сети. И только 15% опрошенных добровольно идут на риск, не удаляя провокационные фото, хоть и переживают, что кто-то может получить к ним доступ.