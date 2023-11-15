Лучший портативный ПК: обзор Steam Deck OLED

Не так давно Valve выпустила Steam Deck OLED — улучшенную версию оригинальной Steam Deck, которая получила новый экран и ряд других технических поправок. Портал PC Gamer изучил устройство и рассказал, стоит ли оно своих денег.

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Различия между оригинальной Steam Deck и OLED-версией по большей части нельзя заметить невооруженным взгляом, однако они делают и без того отличный портативный ПК еще лучше. Самые весомые апгрейды затрагивают ключевые характеристики: повышенную автономность и объем хранилища, чуть уменьшенную массу и более яркий экран. Кроме того, сенсорный дисплей стал гораздо более отзывчивым, а вентилятор — не таким громким.

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Игры воспринимаются совсем иначе на новеньком 7,4-дюймовом экране. OLED-панель выжимает до 1 000 нит яркости, и благодаря широкому цветовому диапазону все выглядит прекрасно. При разрешении экрана 1280х800 высокая точность цветопередачи и контрастность отвлекают от размытости картинки, когда вы играете на качестве ниже 1080р.

HDR тоже помогает. Он делает крайности изображения более четкими, повышая детализацию самых темных и светлых участков экрана. На таком маленьком экране подобный уровень четкости воспринимается отлично, особенно в играх, требующих быстрой реакции.

Valve

Но расплачиваться за яркость, конечно, придется толикой автономности. Steam Deck OLED обладает аккумулятором на 50 ватт-часов (на 10 больше, чем в оригинальном устройстве): это обеспечивает значительный прирост автономности и позволяет играть без подключения к зарядке значительно дольше. При половинной яркости HDR поглощает не слишком много энергии. Для контекста, игра на частоте обновления экрана 90 Гц со включенным HDR снижает время автономной работы всего на 20 минут. Если говорить о менее требовательных играх, то батарея обеспечивает 45-60 минут дополнительного времени автономной работы.

Но, пожалуй, самой приятной фишкой можно назвать повышенную частоту обновления экрана. Дисплей, который не может обновляться достаточно часто, чтобы соответствовать скорости игры, придает движениям размытость и создает задержку между нажатием на кнопки и откликом. На Steam Deck OLED игры, заблокированные на 30 fps, работают невероятно плавно при 90 Гц. Даже если показатель fps плавает между 30 и 40 кадрами, что часто встречается на платформе, то низкое время отклика сглаживает любые проблемы с отзывчивостью.

При этом стоит отметить, что новая версия устройства не делает старую совсем не нужной. Да, Steam Deck OLED предлагает множество приятных улучшений, но ни одно из них нельзя назвать революционным. Если вы уже владеете оригинальной версией Steam Deck, то, наверное, есть смысл подождать следующего полноценного релиза Valve и не тратить деньги на промежуточный апгрейд. Как ни крути, обе версии устройства поддерживают один и тот же список совместимых игр в Steam. Да и сама Valve уже заявила, что продолжит равноценную поддержку обеих систем в ближайшем будущем.