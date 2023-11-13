В Японии обнаружили клад из 100 тысяч древних монет

Археологи обнаружили тайник с 100 тысячами монет в городе Маэбаси в Японии. Раскопки проводились на месте строительства будущей фабрики.

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Специалисты раскопали участок глубиной 60 см и шириной около метра и увидели 1060 связок монет по 100 штук в каждой. Монеты были перевязаны соломенной веревкой.

Археологи исследовали 334 монет. Они имели разное происхождение и датировались разными периодами времени. Самым древним образцом оказался бан лян – первая единая валюта китайской империи. Его датировали 175 годом до нашей эры. Бан лян – круглая монета диаметром 2,3 см с прямоугольным отверстием посередине. Самая «молодая» монета была отчеканена в 1256 году.

Ученые отметили, что в Средние века на месте обнаружения клада находились дома знатных жителей Японии. Очевидно, кто-то из них спрятал ценности во время периода Камакура (1185-1333 годы), известного большим количеством междоусобных войн.