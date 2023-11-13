В космосе заметили «рождественскую ель»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел скопление галактик в виде «рождественской елки». В его центре расположены 14 мерцающих огоньков.

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Ученые пояснили, что огни на самом деле являются переходными объектами. Они резко вспыхивают, а затем гаснут. Огни расположены в скоплении галактик на расстоянии 4,3 миллиарда световых лет от Земли, названном MACS041.

Астрономы проанализировали четыре набора изображений, сделанных «Уэббом» на протяжении четырех месяцев. Наблюдения показали, что два переходных объекта являются сверхновыми.

«Две сверхновые и остальные 12 чрезвычайно увеличенных звезд имеют разную природу, но все они важны», – рассказали специалисты.

Ученые проследили за изменением яркости звезд с течением времени. Детально изучив, как меняется свет с течением времени, они рассчитывают раскрыть природу космических объектов.

Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил сделать еще одно необычное открытие: внутри одной из галактик находилась звезда-монстр. Ученые увидели ее такой, какой она была более 10 миллиардов лет назад.

Исследователи назвали звезду Мотра в честь гигантского мотылька из японского кино. Они полагают, что ее масса в 10 тысяч – миллион раз превышает массу Солнца, сообщает Astronomy and Astrophysics.