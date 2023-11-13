Процессор Apple M3 Ultra получит 80 видеоядер

Apple готовит к выпуску новый флагман в мире процессоров — M3 Ultra, который, как ожидается, станет самым мощным чипсетом компании.

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По последним данным, M3 Ultra может похвастаться впечатляющими 80 видеоядрами, что вдвое больше, чем у текущего самого продвинутого 3-нанометрового чипсета M3 Max.

Этот прорыв в области графических процессоров ставит M3 Ultra на передний край инноваций. Однако, несмотря на значительное увеличение количества ядер по сравнению с M2 Ultra, который имеет 76 ядер, разница в производительности может быть не такой уж и значительной. Это вызывает некоторые вопросы о целесообразности такого увеличения.

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, M3 Ultra может также предложить вариант с 32-ядерным ЦП и 256 ГБ объединенной оперативной памяти.

Это предполагает, что Apple стремится к созданию чипа, который будет не только мощным в плане графики, но и обладающим высокой производительностью ЦП.