Телескоп «Джеймс Уэбб» открыл вторую самую далекую от Земли галактику

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» представил фотографии двух галактик, расположенных в 33 миллиардах световых лет от земли. Это второй и четвертый из самых удаленных космических объектов, известных человечеству.

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Галактики обнаружили в области космоса, известной как скопление Пандоры, или Abell 27. Это мегакластер, образованный несколькими массивными галактиками. Он настолько велик, что искажает пространство-время вокруг себя силой гравитации.

Галактикам присвоили название Z-12 и Z-13. Астрономы из Университета штата Пенсильвания подсчитали, что свет, который уловил телескоп, был испущен, когда Вселенной было всего 330 миллионов лет. Он преодолел около 13,4 миллиарда световых лет, чтобы достичь земных аппаратов.

Единственный способ изучить раннюю Вселенную – это провести наблюдения за самыми отдаленными галактиками. Ранее астрономы открыли три таких объекта.

«Эти ранние галактики подобны маякам, свет которых пробивается сквозь очень разреженный газообразный водород, из которого состояла ранняя Вселенная. Только благодаря им мы можем понять экзотическую физику, которая управляла галактиками на заре космоса», – пояснили астрономы.

Ученые отметили необычный вид древних галактик. На снимках они выглядят как «арахис» и «пушистый шарик». Одна из них достигала 2000 световых лет в поперечнике – это очень большой размер для ранней Вселенной, которая, как считается, была очень сжатой.

Галактика Z-13 была признана второй по удаленности из всех, открытых «Джеймсом Уэббом», Z-12 – четвертой. Более глубокий анализ показал, что в галактиках содержится мало металлов, но в них происходят активные события, и они быстро растут, сообщает The Astrophysical Journal Letters.