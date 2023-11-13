Япония в январе запустит ракету со спутником для слежения за КНДР

Власти Японии намерены 11 января осуществить запуск ракеты-носителя H-2A с разведывательным спутником, который будет собирать информацию о ситуации в КНДР . Об этом сообщил телеканал NHK .

По его данным, спутник будет использоваться для наблюдения за ракетными полигонами КНДР. Кроме того, космический аппарат будет применяться для сбора информации во время стихийных бедствий в регионе.