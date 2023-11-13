Обнаружена самая далекая похожая на млечный Путь галактика

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила самую далекую спиральную галактику с перемычкой, похожую на Млечный Путь. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

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До сих пор считалось, что спиральные галактики с перемычкой нельзя наблюдать на расстояниях, которые соответствуют меньше половины нынешнего возраста Вселенной в 13,8 миллиарда лет. Иными словами, им требуется несколько миллиардов лет, чтобы стать достаточно упорядоченными. Однако галактика, названная ceers-2112, образовалась вскоре после Большого взрыва.

Красное смещение галактики равно 3, что соответствует времени пути света 11,47 миллиарда лет и возрасту Вселенной 2,1 миллиарда лет. Звездная масса около 4 миллиардов солнечных масс и морфология указывают на то, что ceers-2112 можно считать прародителем Млечного Пути.

В центре ceers-2112 находится перемычка или бар — вытянутой структуры из звезд, которая часто имеется у спиральных и других дисковых галактик. Бары также обнаруживаются и у неправильных галактик, но эти случаи очень редки. Перемычки образуются из-за нестабильности спиральной структуры или гравитационного воздействия соседней галактики.