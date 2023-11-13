Microsoft обновила встроенный в Windows 11 фоторедактор

Microsoft представила обновление для встроенного в Windows 11 приложения «Фотографии», добавив в него новые функции редактирования фона изображений.

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Это обновление версии 2023.11110.8002.0 теперь доступно для пользователей Insider.

Среди ключевых нововведений – возможность редактирования фона изображений. Пользователи могут легко применять размытие, удалять или заменять фон на своих фотографиях.

При входе в режим «Редактировать изображение» в приложении «Фотографии» появляется подсказка, предлагающая «попробовать разные фоны», и предоставляется три варианта обработки фона.

Кроме того, обновление включает в себя некоторые изменения пользовательского интерфейса. Так, кнопки масштабирования, отображения состояния и полноэкранного режима были перемещены в правый нижний угол, а в левом нижнем углу добавлена кнопка для переключения состояния просмотра миниатюр изображений.