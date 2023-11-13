На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Новое извержение вулкана Этна произошло на острове Сицилия. Об этом сообщила газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

По данным издания, извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Согласно оценкам экспертов INGV, высота эруптивной колонны составила около 4,5 тыс. м над уровнем моря.

Отмечается, что нынешняя фаза извержения Этны не оказывает влияния на работу аэропорта сицилийского города Катания.