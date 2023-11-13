В Пентагоне допустили инопланетную природу НЛО

Директор Управления по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик, покидающий свой пост, не исключил инопланетную природу неопознанных летательных объектов (НЛО). Своим мнением он поделился с изданием Politico.

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Он назвал отличным вопрос о существовании инопланетян. Киркпатрик отметил, что лучше было бы доказать их реальность, поскольку в противном случае НЛО придется объяснить происками «других людей на нашем заднем дворе».

По его словам, с точки зрения науки отсутствие инопланетной жизни «статистически неправдоподобно». В то же время, добавил Киркпатрик, версия о «прилетевшей на Землю разумной жизни, потерпевшей крушение в США» также выглядит маловероятной.