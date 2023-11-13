Apple начала работу над iPhone 17 с подэкранным сенсором Face ID

Компания Apple вновь поражает своими амбициозными планами.

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Недавно стало известно, что разработчики уже активно трудятся над следующими поколениями iPhone – моделями iPhone 16 и 17.

Одной из самых ожидаемых особенностей грядущих флагманов Apple является интеграция подэкранного сенсора Face ID, что обещает стать настоящим прорывом в технологии распознавания лиц.

Согласно последним слухам и аналитическим прогнозам, iPhone 16 получит увеличенные размеры экрана в моделях Pro – до 6.3 и 6.9 дюймов соответственно.

Это станет первым значительным увеличением размеров за последние несколько лет. Кроме того, ожидается, что все четыре модели iPhone 16 будут оснащены новыми чипами серии A, созданными на основе передовой 3-нанометровой технологии N3E, что обещает улучшения в эффективности и производительности.

Однако наиболее интригующей новинкой, безусловно, является подэкранный сенсор Face ID. Эта технология позволит увеличить полезную площадь экрана, так как не потребуется полная Dynamic Island для размещения сенсоров.