В Госдуме назвали подлежащие блокировке VPN-сервисы

В России безапелляционно блокируются только те вредоносные VPN-сервисы, которые ставят собственные цели выше интересов пользователя, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Многие VPN-сервисы, представленные сегодня в зарубежных магазинах приложений, нарушают российское законодательство, так как отказываются фильтровать трафик и защищать россиян от деструктивного контента. Чаще всего это делается для извлечения финансовой выгоды - такие сервисы борются за привлечение внимания пользователя, чтобы в результате завладеть его персональными данными и дальше продать их на черном рынке или вообще «слить» зарубежным спецслужбам. При этом их совершенно не заботит, с какими последствиями столкнутся сами пользователи», — сказал он.
По словам Немкина, есть и те VPN-сервисы, которые, в целом, работают честно по отношению к пользователям.
«Такие VPN-сервисы, в целом, работают честно по отношению к пользователям, однако все равно, вопреки требованиям законодательства, дают им доступ к заблокированному в РФ контенту. Однако тут нужно четко понимать, что запрещенные и заблокированные в РФ ресурсы столкнулись с ограничениями в работе не просто так – все они публикуют деструктивную, запрещенную информацию, распространяют фейки. И те VPN, которые отказываются фильтровать трафик и предоставляют пользователям доступ к таким ресурсам, безусловно, заслуживают блокировки в России», — отметил Немкин.
Он добавил, что некоторые VPN-сервисы используются в компаниях для шифровки внутреннего трафика от тех, кто может попытаться его перехватить.
«Российские власти не планируют ограничивать их работу - необходимые бизнесу сервисы, которые также готовы соблюдать законодательство РФ, могут продолжать благополучно функционировать. Более того, в случае попадания такого сервиса под блокировку Роскомнадзор готов идти на диалог с компаниями, которые нуждаются в нем по тем или иным причинам», — заявил Немкин.
Он подчеркнул, что «безапелляционно блокируются только те вредоносные сервисы, которые не готовы к взаимодействию и диалогу, и ставят свои собственные цели выше интересов пользователей».