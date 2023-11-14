В Госдуме назвали подлежащие блокировке VPN-сервисы

«Многие VPN-сервисы, представленные сегодня в зарубежных магазинах приложений, нарушают российское законодательство, так как отказываются фильтровать трафик и защищать россиян от деструктивного контента. Чаще всего это делается для извлечения финансовой выгоды - такие сервисы борются за привлечение внимания пользователя, чтобы в результате завладеть его персональными данными и дальше продать их на черном рынке или вообще «слить» зарубежным спецслужбам. При этом их совершенно не заботит, с какими последствиями столкнутся сами пользователи», — сказал он.