Названы 10 лучших TWS-наушников стоимостью до 10 тысяч рублей

В одном из выпусков на YouTube-канале «Польза NET» назвали самые удачные беспроводные наушники, которые стоят сейчас меньше 10 тысяч рублей.

Realme Buds Air 5 Pro. Сидят в ушах они плотно, и на протяжении 2 часов дискомфорта от них не было. Частотный диапазон наушников - от 20 Гц до 40 кГц, активное шумоподавление у них до 50 дБ, есть режим прозрачности, подавления шума ветра, усиления голоса. Цикл зарядки бокса и наушников занимает 2 часа 6 минут, а просто наушников - около часа. Работать наушники могут в течение 7 часов с 70% громкости, LDAC и без активного шумоподавления. У них также есть функция «Золотой профиль звука» для индивидуальной настройки звучания.

Польза NET

Anker Soundcore Liberty 4 NC. Для управления у них есть специальная сенсорная область. Оснащены также эти наушники 6 микрофонами, технологией адаптивного шумоподавления Anc 2.0, режимом прозрачности, защитой от шума ветра. Полный цикл зарядки бокса - 1 час 32 минуты, наушников - 1 час 5 минут. Есть и поддержка беспроводной зарядки бокса. Работают наушники на громкости 65%, с LDAC и без активного шумоподавления 6 часов. В боксе это время увеличивается до 30 часов.

Польза NET

Huawei Freebuds 5I. Полный цикл зарядки бокса у них составляет 1 час 45 минут. Здесь есть также гибридное активное шумоподавление до 42 дБ, режим прозрачности. Общее время работы наушников достигает 5 часов 10 минут, за 15 минут зарядки в боксе они смогут играть ещё 3 часа. Полный цикл зарядки одного наушника - 1 час.

Польза NET

Nothing Ear 2. Они оснащены 6 микрофонами, датчиками обнаружения уха. Управление в них осуществляется при помощи сжатия ножки. Также здесь есть активное шумоподавление до 40 дБ с 5 режимами работы, режим прозрачности, Multipoint до двух устройств. Полный цикл зарядки бокса - 1 час 25 минут, есть также поддержка беспроводной зарядки мощностью 2,5 Вт. Один наушник до 100% заряжается 1 час. Без активного шумоподавления проработать они могут 5 часов 47 минут, с ним - 4,5 часа. От влаги наушники защищены по стандарту IP54, кейс - IP55. Главное отличие этой модели от большинства - внешний вид.

Польза NET

Oppo Enco Free 3. В комплекте с наушниками идёт кабель USB-A - Type-C. Наушники также имеют сенсорную область для управления, чувствительность у них составляет 107 дБ при 1 кГц, диапазон часто - 20 Гц - 40 кГц. Есть активный шумодав до 49 дБ с 4 режимами, а также режим прозрачности, Multipoint. В боксе наушники заряжаются за 1 час 40 минут, а по отдельности - 1 час 20 минут. Работать в целом они способны в течение 3 часов 37 минут (громкость 70%, LDAC, отключенный активный шумодав). Наушники в целом хороши для прослушивания современной музыки.

Польза NET

OnePlus Buds Pro 2R. Комплект здесь классический. В кейсе, однако, сидят наушники неплотно и легко вываливаются, если его потрясти. Есть здесь поддержка активного шумоподавления до 48 дБ, режим прозрачности, Multipoint. Бокс вместе с наушниками полностью заряжается за 1 час 45 минут, а музыка играть в них может в течение 5 часов 15 минут (LHDC, 100% громкость, без активного шумоподавления). В боксе наушники работать могут 25 часов. За свою цену это отличный выбор.

Польза NET

Anker Soundcore Space A40. С наушниками вы получаете бокс, кабель USB-A - Type-C, амбушюры, краткое руководство. Установлены на A40 10-миллиметровые динамические драйвера. Есть активное шумоподавление и 4 режима работы, режим прозрачности с 2 режимами работы. Бокс заряжается за 1 час 20 минут, а сами наушники - за 1 час. Проигрываться музыка в этих наушниках будет 9 часов с 70% громкости и AAC. 10 минут зарядки дают возможность слушать песни 2 часа 20 минут. Однако здесь нерабочий кастомный эквалайзер, степень влагозащиты не соответствует цене, не слишком хорошие микрофоны.

Польза NET

Soundpeats H1. Они идут вместе с кейсом, проводом USB-C, кратким руководством и амбушюрами. Ёмкость аккумулятора у бокса здесь составляет 500 мА*ч, а заряжается он полностью за 2 часа 5 минут. Что касается одного наушника, то до 100% он заряжается за 1,5 часа. На 50% громкости с APTX Adaptive проработать Soundpeats H1 могут 5,5 часов. Но здесь нет активного шумоподавления, режима прозрачности, Multipoint.

Польза NET

Xiaomi 1More Evo. В комплекте вы получаете сами наушники, бокс, кабель USB-C, амбушюры, краткое руководство. Полностью заряжается кейс около 2 часов, а ёмкость аккумулятора составляет 450 мА*ч. Также у кейса есть поддержка беспроводной зарядки. Установлены в наушниках 10-миллиметровые алмазоподобные углеводные динамические драйвера, ANC у них - до 42 дБ, есть режим прозрачности. Один наушник вы сможете зарядить за 1 час 5 минут. Всего проработать наушники могут 5 часов 20 минут с громкостью 70%, LDAC, без активного шумодава, а 15 минут заряда дадут возможность слушать музыку 2,5 часа при тех же настройках.

Польза NET

Vivo TWS 3. В комплекте идёт бокс, кабель USB A-Type-C, амбушюры, краткое руководство. Полный цикл зарядки занимает 2 часа, а ёмкость аккумулятора здесь - 430 мА*ч. Перезарядить наушники вы сможете 4 раза. Поддерживаемый частотный диапазон у них - от 5 Гц до 40 кГц, есть активный шумодав до 48 дБ, режим прозрачности, два режима работы. Полный цикл зарядки одного наушника - 1 час, а проработать наушники могут 6,5 часов на громкости 70%, APTX Adaptive, без активного шумоподавления. Задержка звука у них - 55 мс.