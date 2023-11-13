Ученые нашли общие черты характера у долгожителей

Ученые из Мадридского университета (Испания) выявили черты характера, свойственные долгожителям. Их исследовательская работа опубликована в журнале Journal of Happiness Studies (JoHS).

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В исследовании участвовало примерно 14 000 человек в возрасте от 100 до 107 лет. Ученые провели тестирование, чтобы определить черты характера.

Эксперты установили, что этих людей объединяет 19 общих черт, в числе которых честность, любовь к обучению, благодарность, высокий интеллект, активность и любознательность.

Ученые отметили, что любопытство является одной из самых важных черт долгожителей. На втором месте по важности – жизнерадостность, религиозная вера, смелость и юмор. По предположениям специалистов, данные черты помогают сохранить здоровье не только самого организма, но и мозга.

«Анализ жизни долгожителей помогает нам понять, как достичь здоровую старость. Будьте любопытны, узнавайте о новых культурах, путешествуйте и читайте, оставайтесь интеллектуально активными, находите новые области знаний, и тогда ваши шансы на долгую и успешную жизнь будут выше», – говорится в исследовательской работе авторов.