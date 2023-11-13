MacBook Pro с 8 ГБ ОЗУ сравнили по производительности с моделью с 16 ГБ ОЗУ

MacBook Pro с 8 ГБ ОЗУ сильно проигрывают моделям с 16 ГБ ОЗУ
Во время презентации новых моделей MacBook Pro Apple представила базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M3 и всего с 8 ГБ унифицированной памяти, который заменил снятый с производства 13-дюймовый MacBook Pro M2. Тем не менее представитель Apple заявил, что 8 ГБ на Mac сопоставимы с 16 ГБ в других системах. Так ли это на самом деле решили проверить авторы YouTube-канала Max Tech.
Согласно проведённым испытаниям в тестах Cinebench MacBook Pro M3 с 8 ГБ ОЗУ несколько отставал от модели с 16 ГБ ОЗУ. Новинке потребовалось на несколько больше времени для выполнения задач по объединению фотографий в Photoshop, а также для экспорта мультимедиа в Final Cut и Adobe Lightroom Classic.
Стоит отметить, что все проводимые тесты осуществлялись как самостоятельные операции, при которых больше ничего не выполнялось, но также повторялись с вкладками браузера, видеороликами YouTube, электронными таблицами, электронными письмами и т.д., открытыми в фоновом режиме, для имитации типичных реальных сценариев многозадачности.
Ожидаемым оказался и увеличивающийся разрыв в производительности между двумя устройствами, так как устройство с 8 ГБ всё больше полагалось на файл подкачки SSD.
Также было замечено, что в отличие от устройства с 16 ГБ ОЗУ, трассировка лучей Blender отсутствует на MacBook Pro с 8 ГБ. А это позволяет предположить, что ядра графического процессора не смогут использовать определенные функции.
Можно, конечно, возразить, что если пользователь ожидает большей производительности, то лучше заплатить на $250 больше за обновление MacBook Pro начального уровня M3 с 16 ГБ. Но $250 долларов – это слишком дорого для дополнительных 8 ГБ ОЗУ в 2023 году. Apple предлагала 8 ГБ оперативной памяти в большинстве своих базовых моделей Mac на протяжении десятилетий, и, похоже, пришло время как минимум удвоить это значение.