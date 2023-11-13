MacBook Pro с 8 ГБ ОЗУ сравнили по производительности с моделью с 16 ГБ ОЗУ

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Согласно проведённым испытаниям в тестах Cinebench MacBook Pro M3 с 8 ГБ ОЗУ несколько отставал от модели с 16 ГБ ОЗУ. Новинке потребовалось на несколько больше времени для выполнения задач по объединению фотографий в Photoshop, а также для экспорта мультимедиа в Final Cut и Adobe Lightroom Classic.

Стоит отметить, что все проводимые тесты осуществлялись как самостоятельные операции, при которых больше ничего не выполнялось, но также повторялись с вкладками браузера, видеороликами YouTube, электронными таблицами, электронными письмами и т.д., открытыми в фоновом режиме, для имитации типичных реальных сценариев многозадачности.

Ожидаемым оказался и увеличивающийся разрыв в производительности между двумя устройствами, так как устройство с 8 ГБ всё больше полагалось на файл подкачки SSD.

Также было замечено, что в отличие от устройства с 16 ГБ ОЗУ, трассировка лучей Blender отсутствует на MacBook Pro с 8 ГБ. А это позволяет предположить, что ядра графического процессора не смогут использовать определенные функции.