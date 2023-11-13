Раскрыт дизайн Samsung Galaxy S24 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) качественные рендеры готовящегося к выходу флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra.

© UniverswIce/X

«Скажите, вы ждете выхода Samsung Galaxy S24 Ultra? Это максимально точные рендеры смартфона», — подписал публикацию инсайдер.

На изображениях показано, что смартфон получит тонкие и симметричные рамки вокруг экрана, а также уменьшенный вырез для фронтальной камеры. По снимкам также можно заметить, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен плоским дисплеем без закруглений, о чем ранее неоднократно утверждалось в утечках.

Ice Universe утверждает, что он уже видел смартфон, и вживую новинка выглядит еще лучше, чем на рендерах. По его словам, дизайн Samsung Galaxy S24 Ultra «понравится каждому мужчине».

Samsung Galaxy S24 Ultra является старшей моделью в предстоящей линейке смартфонов Samsung Galaxy S24, которая также включает Galaxy S24 и S24+.