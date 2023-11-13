Xiaomi повысит цены на свои флагманы

11 ноября стало известно, что Xiaomi собирается повысить цены на свои флагманы со следующего года. Ещё в конце октября генеральный директор компании Лей Цзунь заявил, что линейка смартфонов Xiaomi 14 станет последней, которая будет продаваться по цене от 4 тыс. юаней (около 50 тыс. руб.).

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Затем Цзунь провёл опрос на своей странице в китайской соцсети Weibo. В нём он спросил у потребителей, готовы ли они заплатить за будущий Xiaomi 15 больше, если гаджет получит новые функции, улучшенное ПО и более дорогие материалы корпуса.