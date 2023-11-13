Инсайдер показал дизайн iPhone 16 Pro без Dynamic Island

Известный инсайдер под ником Majin Bu, который известен сливами информации про продукцию Apple, показал, как может выглядеть iPhone 16. Инсайдер подчеркнул, что это не финальный дизайн смартфона, он ещё может измениться.

© Unsplash

По словам Majin Bu, Apple планирует отказаться от Dynamic Island в iPhone 16 Pro. Якобы сейчас проводятся различные тесты дизайна, среди которых есть идея об отказе от одной из фич последних моделей компании.

Впрочем, подчёркивает инсайдер, есть вероятность, что такой дизайн мы увидим лишь в iPhone 17, а в 16 версии «островок» останется.

MAJIN BU

«Насколько я знаю, у iPhone 16 Pro будет тот же Dynamic Island, что и в предыдущих моделях».